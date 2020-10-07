Чимаев — президенту UFC: дай мне любого соперника. Результат будет тот же

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, заявил, что готов подраться с любым соперником, намекнув, что в любом случае он одержит победу.
«Дана Уайт [президент UFC], сейчас не имеет значения — дай мне дату и соперника, в полусреднем или среднем весе, — результат будет тот же. Я готов биться когда угодно и где угодно. Извини, что осложняю тебе работу», — написал Чимаев в своём «твиттере».
На счету Хамзата Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.
Напомним, на турнире UFC Fight Night 178, который состоялся ранее в сентябре, 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом. Все три поединка в промоушене спортсмен завершил досрочно.
- 7 октября 2020
-
16:40
-
16:30
-
15:34
-
15:01
-
14:30
-
14:02
-
13:03
-
12:03
-
11:33
-
10:37
-
10:00
-
09:32
-
09:00
-
00:08
-
00:03
- 6 октября 2020
-
22:43
-
22:08
-
20:01
-
18:59
-
17:34
-
16:28
-
16:24
-
16:00
-
15:29
-
14:17
-
13:00
-
12:21
-
11:30
-
11:00
-
10:21
-
09:30
-
08:54
-
07:39
-
00:57
- 5 октября 2020
-
23:56