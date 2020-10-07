Чимаев — президенту UFC: дай мне любого соперника. Результат будет тот же

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, заявил, что готов подраться с любым соперником, намекнув, что в любом случае он одержит победу.

«Дана Уайт [президент UFC], сейчас не имеет значения — дай мне дату и соперника, в полусреднем или среднем весе, — результат будет тот же. Я готов биться когда угодно и где угодно. Извини, что осложняю тебе работу», — написал Чимаев в своём «твиттере».

На счету Хамзата Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 178, который состоялся ранее в сентябре, 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом. Все три поединка в промоушене спортсмен завершил досрочно.