Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тухугов: обещаю порадовать своих болельщиков победой в следующем поединке

Тухугов: обещаю порадовать своих болельщиков победой в следующем поединке
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Зубайра Тухугов сообщил, что он приступил к тренировкам после поражения от канадского бойца Хакима Давода.

«Дал себе неделю на восстановление мелких травм после боя и сразу же приступил к тренировочному процессу. Такого допустить впредь я больше не могу и обещаю порадовать своих болельщиков победой в следующем поединке!» — написал Зубайра Тухугов в своём «инстаграме».

Соперники провели бой на турнире UFC 253 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок проходил в промежуточном весе. Победу раздельным решением судей одержал Даводу.

Ранее россиянин заявил, что неправильно оценил ситуацию во время боя. В третьем раунде Тухугов уклонялся от клинчей, посчитав, что лидирует.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020