Тухугов: обещаю порадовать своих болельщиков победой в следующем поединке
Российский боец ММА Зубайра Тухугов сообщил, что он приступил к тренировкам после поражения от канадского бойца Хакима Давода.
«Дал себе неделю на восстановление мелких травм после боя и сразу же приступил к тренировочному процессу. Такого допустить впредь я больше не могу и обещаю порадовать своих болельщиков победой в следующем поединке!» — написал Зубайра Тухугов в своём «инстаграме».
Соперники провели бой на турнире UFC 253 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок проходил в промежуточном весе. Победу раздельным решением судей одержал Даводу.
Ранее россиянин заявил, что неправильно оценил ситуацию во время боя. В третьем раунде Тухугов уклонялся от клинчей, посчитав, что лидирует.
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