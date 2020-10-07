Тухугов: обещаю порадовать своих болельщиков победой в следующем поединке

Российский боец ММА Зубайра Тухугов сообщил, что он приступил к тренировкам после поражения от канадского бойца Хакима Давода.



«Дал себе неделю на восстановление мелких травм после боя и сразу же приступил к тренировочному процессу. Такого допустить впредь я больше не могу и обещаю порадовать своих болельщиков победой в следующем поединке!» — написал Зубайра Тухугов в своём «инстаграме».



Соперники провели бой на турнире UFC 253 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок проходил в промежуточном весе. Победу раздельным решением судей одержал Даводу.



Ранее россиянин заявил, что неправильно оценил ситуацию во время боя. В третьем раунде Тухугов уклонялся от клинчей, посчитав, что лидирует.