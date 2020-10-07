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Нганну хочет провести реванш с Миочичем в декабре

Нганну хочет провести реванш с Миочичем в декабре
Бокс/ММА / UFC 0

Камерунский боец UFC Фрэнсис Нганну заявил, что рассчитывает провести бой со Стипе Миочичем до конца 2020 года.

«Я запросил бой 12 декабря. Это будет последний номерной кард в нынешнем году. У нас больше двух месяцев на подготовку, так что я рассчитываю на эту дату. На этот раз я буду хорошо готов. Когда я оглядываюсь на наш предыдущий бой, я вижу возможности, которыми я не пользовался. Но это не повторится», — сказал Нганну в интервью каналу The Schmo.

Напомним, Стипе Миочич победил Даниэля Кормье решением судей и защитил титул чемпиона лиги. Президент UFC Дана Уайт заявлял, что именно Нганну будет следующим претендентом на титул. Нганну и Миочич уже встречались. В январе 2018 года Фрэнсис претендовал на пояс чемпиона, однако проиграл Миочичу единогласным решением судей.

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