Артём Лобов проведёт бой за титул в лёгком весе

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, проведёт следующий поединок в промоушене Arena Fight Championship против французского бойца Ильес Джируна. Бой состоится в Марселе 12 декабря 2020 года. Поединок будет состоять из пяти раундов. На кону боя будет стоять титул AFC в лёгком весе.
34-летний Лобов провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений, один бой завершился вничью, а ещё один признали несостоявшимся. В последнее время он выступал в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, где у него две победы и одно поражение.
Ильес Джирун провёл на профессиональной сцене 23 поединка, в которых одержал 16 побед и семь раз потерпел поражение. Последнее время Джирун выступал в промоушенах PFL и XFN.
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