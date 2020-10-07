Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Артур Бетербиев поздравил Владимира Путина с днём рождения

Артур Бетербиев поздравил Владимира Путина с днём рождения
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения.

«Для нас, для боксеров, большая гордость и честь представлять нашу страну в ринге. Наш президент – это настоящий пример и гордость для нас. Благодаря грамотной и четкой политике нашего лидера мы сегодня гордимся нашей страной.

Владимир Владимирович, поздравляю вас с Днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы все у вас получилось. Оставайтесь таким же непобедимым на международной арене.

Мы с вами, мы рядом. Топим за вас. Боксеры за Путина», — сказал Артур Бетербиев.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Артура Бетербиева.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020