Артур Бетербиев поздравил Владимира Путина с днём рождения
Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения.
«Для нас, для боксеров, большая гордость и честь представлять нашу страну в ринге. Наш президент – это настоящий пример и гордость для нас. Благодаря грамотной и четкой политике нашего лидера мы сегодня гордимся нашей страной.
Владимир Владимирович, поздравляю вас с Днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы все у вас получилось. Оставайтесь таким же непобедимым на международной арене.
Мы с вами, мы рядом. Топим за вас. Боксеры за Путина», — сказал Артур Бетербиев.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Артура Бетербиева.
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