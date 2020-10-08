Тревин Джонс лишился победы над Тимуром Валиевым из-за положительного теста на марихуану

Боец UFC Тревин Джонс лишился своей победы над Тимуром Валиевым на турнире UFC on ESPN 15, сообщает MMAFighting. В допинг-тесте бойца нашли следы каннабиноидов, что означает, что боец употреблял марихуану незадолго до боя.



Атлетическая комиссия штата Невада проголосовала за то, чтобы признать поединок несостоявшимся. Кроме того, боец отстранён от соревнований на четыре с половиной месяца и оштрафован на $ 1 945. Также бойцу нужно будет сдать три «чистых» теста на наркотики, чтобы получить новую лицензию на бой.



Бой состоялся 22 авгутса. Поединок продлился два раунда и завершился победой Тревина Джонса техническим нокаутом во втором раунде.



На счету Валиева 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел 2 поражения.