Суд отклонил иск против главы UFC Уайта по делу о сексуальном вымогательстве

Судья округа Кларк (штат Невада) отклонил иск против президента UFC Даны Уайта о сексуальном вымогательстве, сообщает MMA fighting.
Ранее сообщалось, что агент по недвижимости Эрнесто Джошуа Рамос подал иск в суд округа Кларк. В заявлении говорится, что Уайт не выплатил Рамосу $ 450 тыс. за то, что он не раскрыл подробностей уголовного дела пятилетней давности.
Сообщается, что в 2014 году Рамос вымогал у Уайта $ 200 тыс., угрожая обнародовать видео с сексуальными сценами главы UFC с одной из стриптизёрш. В 2015 году Рамоса арестовали агенты ФБР, и он провёл в тюрьме год. При этом Уайт обещал Рамосу заплатить $ 450 тыс. за то, что его имя не будет нигде фигурировать после закрытия уголовного дела. Однако Рамос не получил денег от Уайта и теперь подал в суд на функционера.
Окружной судья Дэвид Джонс постановил, что у Рамоса не было действующего контракта с Уайтом, и прекратил рассмотрение дела после часового слушания.
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