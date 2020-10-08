Хабиб Нурмагомедов опубликовал философский пост в «Инстаграме» и задал вопрос подписчикам
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал философский пост в социальной сети «Инстаграм». 32-летний спортсмен порассуждал на тему оптимизма и обратился с вопросом к подписчикам.
«Оптимист утверждает, что мир замечателен. Что человек может воплотить многие мечты в реальность и достичь больших высот. Что из любой ситуации есть выход и вообще почти все люди хорошие.
Вы согласны с этим утверждением? Мне кажется, это близко моему мировоззрению», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».
«Все мы хорошие люди, но не во всём, не всегда и не со всеми», — написал один из подписчиков в комментариях.
«Всё верно. Главное, никогда не ломаться перед испытаниями», — добавил другой.
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