Хабиб Нурмагомедов опубликовал философский пост в «Инстаграме» и задал вопрос подписчикам

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал философский пост в социальной сети «Инстаграм». 32-летний спортсмен порассуждал на тему оптимизма и обратился с вопросом к подписчикам.

«Оптимист утверждает, что мир замечателен. Что человек может воплотить многие мечты в реальность и достичь больших высот. Что из любой ситуации есть выход и вообще почти все люди хорошие.

Вы согласны с этим утверждением? Мне кажется, это близко моему мировоззрению», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

«Все мы хорошие люди, но не во всём, не всегда и не со всеми», — написал один из подписчиков в комментариях.

«Всё верно. Главное, никогда не ломаться перед испытаниями», — добавил другой.