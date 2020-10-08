Александр Волков снял видео, в котором объяснил, почему у него «никакая» борьба
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, дал ответ критикам, которые обвиняли его в том, что у него недостаточно высокий уровень борьбы. Спортсмен снял шуточное видео, в котором принял участие его тренер Тарас Кияшко, и опубликовал его в «сториз» своего «инстаграма».
31-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Первый поединок в UFC российский спортсмен провёл в 2016 году. В последнем бою, состоявшемся в июне 2020 года, он проиграл американцу Кёртису Блейдсу единогласным решением судей. Всего на счету Волкова 39 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 31 победу (в том числе 20 нокаутом) и потерпел восемь поражений.
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