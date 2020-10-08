Сен-Пьер намекнул, что его бой с Нурмагомедовым сорвался из-за UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер намекнул, что его бой с обладателем пояса в лёгкой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым сорвался из-за действий промооушена. Поединок пытались организовать два года назад.
«Шансы [на бой с Хабибом] очень низкие. Я очень и очень сомневаюсь [что бой удастся организовать].
Это не из-за Хабиба, а из-за UFC. Мы пытались пару лет назад. Два года назад мы проявили гибкость. Мы пробовали всё. Но тогда ничего не вышло. Не понимаю, за счёт чего это получится сделать сейчас», — приводит слова Сен-Пьера ESPN.
Напомним, 39-летний Жорж Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, однако не исключил, что вернётся в октагон, если ему поступит достойное предложение.
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