«На бой с Биволом очередь». В команде боксёра намекнули на бой с непобеждённым Рамиресом

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол может провести поединок с непобеждённым мексиканцем Хильберто Рамиресом уже в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена.
«Давно идут разговоры об этом поединке. Он может состояться в 2021 году, сейчас на бой с Биволом очередь», — сказали в команде Бивола.
29-летний Бивол выступает в профессиональном боксе с 2014 года. Последний поединок россиянин провёл в октябре 2019 года, победив представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо единогласным решением судей. Всего на его счету 17 побед (в том числе 11 нокаутом) в 17 боях. У 29-летнего Рамиреса 40 побед (в том числе 26 нокаутом) в 40 поединках.
- 8 октября 2020
-
12:01
-
11:19
-
10:39
-
10:00
-
09:41
-
08:51
-
08:21
-
06:51
-
00:28
- 7 октября 2020
-
22:56
-
21:12
-
21:06
-
19:03
-
18:34
-
16:40
-
16:30
-
15:34
-
15:01
-
14:30
-
14:02
-
13:03
-
12:03
-
11:33
-
10:37
-
10:00
-
09:32
-
09:00
-
00:08
-
00:03
- 6 октября 2020
-
22:43
-
22:08
-
20:01
-
18:59
-
17:34
-
16:28