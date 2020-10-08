«На бой с Биволом очередь». В команде боксёра намекнули на бой с непобеждённым Рамиресом

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол может провести поединок с непобеждённым мексиканцем Хильберто Рамиресом уже в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена.

«Давно идут разговоры об этом поединке. Он может состояться в 2021 году, сейчас на бой с Биволом очередь», — сказали в команде Бивола.

29-летний Бивол выступает в профессиональном боксе с 2014 года. Последний поединок россиянин провёл в октябре 2019 года, победив представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо единогласным решением судей. Всего на его счету 17 побед (в том числе 11 нокаутом) в 17 боях. У 29-летнего Рамиреса 40 побед (в том числе 26 нокаутом) в 40 поединках.