Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«На бой с Биволом очередь». В команде боксёра намекнули на бой с непобеждённым Рамиресом

«На бой с Биволом очередь». В команде боксёра намекнули на бой с непобеждённым Рамиресом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол может провести поединок с непобеждённым мексиканцем Хильберто Рамиресом уже в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена.

«Давно идут разговоры об этом поединке. Он может состояться в 2021 году, сейчас на бой с Биволом очередь», — сказали в команде Бивола.

29-летний Бивол выступает в профессиональном боксе с 2014 года. Последний поединок россиянин провёл в октябре 2019 года, победив представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо единогласным решением судей. Всего на его счету 17 побед (в том числе 11 нокаутом) в 17 боях. У 29-летнего Рамиреса 40 побед (в том числе 26 нокаутом) в 40 поединках.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020