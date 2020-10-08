Кьеза объяснил, почему бойцы отказываются драться с Чимаевым
Американский боец смешанных единоборств Майкл Кьеза, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, рассказал, почему, по его мнению, бойцы не горят желанием сражаться с Хамзатом Чимаевым, который пришёл в промоушен летом 2020 года и уже успел одержать три победы в трёх боях.
«Этот парень действительно представляет собой угрозу. Я уважаю его мастерство. Но в настоящее время мне не нужен бой с ним. Другое дело, если он побьёт ещё кого-то и поднимется в рейтинге.
Понимаю, почему никто не хочет драться с ним. Не думаю, что все испугались. В дивизионе нет никого, кто побоялся бы боя. Но если Чимаев побьёт ветерана, Стивена Томпсона, к примеру, будет полно желающих с ним подраться», — приводит слова Кьезы MMA Junkie.
Чимаев — Томпсону: тебе предложили бой со мной. Будешь драться или нет?
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