Шлеменко: Фергюсон набивает себе цену, контракт пожирнее

Российский боец ММА Александр Шлеменко высказался о бывшем временном чемпионе UFC в лёгком весе Тони Фергюсоне.



«Мне кажется, очень глупо избегать боя, это большой шанс для Тони. Таких шансов один на миллион, подраться с непобеждённым. Фергюсон очень странный, непонятно, что у него на уме.



Однозначно Тони набивает себе цену, контракт пожирнее. Такие бои происходят раз в жизни. Можно отработать и не нуждаться ни в чём», — передаёт слова Александра Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Ранее Фергюсон высказался о возможном поединке с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Фергюсон заявил, что не будет сидеть и ждать, пока Хабиб согласится с ним подраться.



Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон уже пять раз срывался по различным причинам, в последний раз это произошло в мае 2020 года.