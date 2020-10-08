Вартанян: у Фергюсона иногда несвязанные мысли в голове

Российский боец ММА Эдуард Вартанян высказался о возможном поединке Хабиба Нурмагомедова с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Тони Фергюсоне.
«Вопрос об участии в 30-м бою нужно задавать самому Фергюсону, но, учитывая, что у него иногда несвязанные мысли в голове, мотива мы не узнаем. Но вряд ли он чего-то боится.
Может, он и вправду выбивает себе контракт поинтереснее. Может, там хаотичные мысли, которые не связаны с реальностью», — передаёт слова Вартаняна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Ранее Фергюсон высказался о возможном поединке с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Фергюсон заявил, что не будет сидеть и ждать, пока Хабиб согласится с ним подраться.
Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон уже пять раз срывался по различным причинам, в последний раз это произошло в мае 2020 года.
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