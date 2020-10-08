Туменов: бой с Хабибом — последний шанс для Фергюсона

Экс-чемпион лиги АСВ и чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов высказался о возможном 30-м поединке Хабиба Нурмагомедова.
«Фергюсону сейчас очень даже нужен бой с Хабибом. Это его последний шанс, за этот бой надо хвататься обеими руками. Другого шанса скоро уже не будет. Фергюсон — своеобразный человек со своими замашками. Может, набивает себе цену, хочет выбить хороший контракт. Это не исключено.
Если этот бой состоится, то будет интересным. Думаю, Хабиб выиграет. Мы видели Фергюсона в последнем бою, он выглядел как старик и ветеран.
Бой с Сен-Пьером был бы интересней, но они должны драться в каком-то промежуточном весе. Не думаю, что Хабиб захочет драться в другом весе», — передаёт слова Туменова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Ранее Фергюсон высказался о возможном поединке с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Фергюсон заявил, что не будет сидеть и ждать, пока Хабиб согласится с ним подраться.
Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон уже пять раз срывался по различным причинам, в последний раз это произошло в мае 2020 года.
- 8 октября 2020
-
18:15
-
17:34
-
17:31
-
17:31
-
15:00
-
14:32
-
13:05
-
12:01
-
11:19
-
10:39
-
10:00
-
09:41
-
08:51
-
08:21
-
06:51
-
00:28
- 7 октября 2020
-
22:56
-
21:12
-
21:06
-
19:03
-
18:34
-
16:40
-
16:30
-
15:34
-
15:01
-
14:30
-
14:02
-
13:03
-
12:03
-
11:33
-
10:37
-
10:00
-
09:32
-
09:00
-
00:08