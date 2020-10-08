Туменов: бой с Хабибом — последний шанс для Фергюсона

Экс-чемпион лиги АСВ и чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов высказался о возможном 30-м поединке Хабиба Нурмагомедова.



«Фергюсону сейчас очень даже нужен бой с Хабибом. Это его последний шанс, за этот бой надо хвататься обеими руками. Другого шанса скоро уже не будет. Фергюсон — своеобразный человек со своими замашками. Может, набивает себе цену, хочет выбить хороший контракт. Это не исключено.



Если этот бой состоится, то будет интересным. Думаю, Хабиб выиграет. Мы видели Фергюсона в последнем бою, он выглядел как старик и ветеран.



Бой с Сен-Пьером был бы интересней, но они должны драться в каком-то промежуточном весе. Не думаю, что Хабиб захочет драться в другом весе», — передаёт слова Туменова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Ранее Фергюсон высказался о возможном поединке с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Фергюсон заявил, что не будет сидеть и ждать, пока Хабиб согласится с ним подраться.



Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон уже пять раз срывался по различным причинам, в последний раз это произошло в мае 2020 года.