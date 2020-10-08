«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 62

В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 8 октября 2020 года, состоится вечер смешанных единоборств BFC 62, где пройдёт два объединённых турнира — по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию.



Турнир К-1 начнётся в 20:00 мск, а в 22:00 мск последует турнир ММА.



Следить за онлайн-трансляцией BFC 62 можно на «Чемпионате».

Кард турнира: Кикбоксинг

Артём Луферчик (Беларусь) – Владислав Трусевич (Беларусь)

Мыхман Джангулыев (Туркмения) – Матвей Семёнов (Беларусь)

Егор Дрозд (Беларусь) – Игорь Кабакин (Беларусь)

Игорь Сасковец (Беларусь) – Максим Хорт (Беларусь)

Вадим Лукойть (Беларусь) – Евгений Зданович (Беларусь)

Лю Яньши (Китай) – Александр Красавин (Беларусь)

Крад турнира: ММА

Даниил Илькевич (Беларусь) – Артём Лукьянов (Беларусь)

Олег Личковаха (Россия) – Антон Рачков (Беларусь)

Владислав Сиволовский (Беларусь) – Исраил Гаджигаев (Россия)

Валерий Булат (Беларусь) – Артём Булойчик (Беларусь)

Михаил Битель (Беларусь) – Риза Ризаев (Россия)

Рустам Сербиев (Бельгия) – Григорий Ревако (Беларусь).