«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 62

В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 8 октября 2020 года, состоится вечер смешанных единоборств BFC 62, где пройдёт два объединённых турнира — по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию.
Турнир К-1 начнётся в 20:00 мск, а в 22:00 мск последует турнир ММА.
Следить за онлайн-трансляцией BFC 62 можно на «Чемпионате».
Кард турнира: Кикбоксинг
Артём Луферчик (Беларусь) – Владислав Трусевич (Беларусь)
Мыхман Джангулыев (Туркмения) – Матвей Семёнов (Беларусь)
Егор Дрозд (Беларусь) – Игорь Кабакин (Беларусь)
Игорь Сасковец (Беларусь) – Максим Хорт (Беларусь)
Вадим Лукойть (Беларусь) – Евгений Зданович (Беларусь)
Лю Яньши (Китай) – Александр Красавин (Беларусь)
Крад турнира: ММА
Даниил Илькевич (Беларусь) – Артём Лукьянов (Беларусь)
Олег Личковаха (Россия) – Антон Рачков (Беларусь)
Владислав Сиволовский (Беларусь) – Исраил Гаджигаев (Россия)
Валерий Булат (Беларусь) – Артём Булойчик (Беларусь)
Михаил Битель (Беларусь) – Риза Ризаев (Россия)
Рустам Сербиев (Бельгия) – Григорий Ревако (Беларусь).
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