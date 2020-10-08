«Сделаем это!» Порье ответил на согласие Макгрегора провести их реванш в UFC

Боец UFC Дастин Порье ответил на согласие Конора Макгрегора провести реванш под эгидой UFC.



«Сделаем это! Добрый парень, мы потратим пожертвование на открытие академии бокса и ММА на окраине города, где мы выросли с Даниэлем Кормье, чтобы у детей была возможность учиться и получать хорошие оценки», — написал Дастин Порье в своём «твиттере».



Напомним, ранее Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Порье 12 декабря 2020 года. На опубликованном постере не было ни одного упоминания организации UFC.



После этого Дастин Порье сообщил, что он согласился провести бой с Макгрегором под эгидой UFC. Макгрегор ответил, что он также согласен провести бой в UFC, однако хочет сделать это до конца 2020 года.



Первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.



Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

Макгрегор принял предложение UFC провести бой с Порье