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«Когда их 20 — они смелые». Лобов вспомнил о потасовке после боя Хабиб — Конор

«Когда их 20 — они смелые». Лобов вспомнил о потасовке после боя Хабиб — Конор
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Артём Лобов признался, что до сих пор не успокоился из-за инцидента, случившегося после поединка Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

Напомним, после завершения встречи в октагоне началась массовая потасовка. Один из близких друзей Хабиба Зубайра Тухугов самовольно запрыгнул в октагон и ударил ирландца. Лобов до сих пор не оставляет надежд встретитсья с Тухуговым.

«Случай с тем инцидентом на турнире UFC 229 меня по-прежнему задевает. Вы видите, что он делает. Вы видели, как он запрыгнул в клетку после боя Хабиба с Конором. Я ничего не имею против этого, могу понять, это были эмоции. Но когда он приехал домой и уже, будучи спокойным, записал то видео.

Тогда он сказал, что добрался до Конора. До кого он добрался? Если бы он оказался с Конором один на один, то был бы порван в клочья. У него не было бы и чёртова шанса. Они запрыгнули в клетку, как стая гиен. Когда их 20 — они смелы, когда один на один — они тихие. Я уже говорил, что бой с Тухуговым для меня — не вопрос денег. Если получу деньги за такой бой, то отдам всё до последнего цента на благотворительность", — сказал Лобов в интервью, размещённом на канале MMA Bash в YouTube.

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