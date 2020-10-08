Порье подошли даты, предложенные Макгрегором для проведения поединка

8 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что согласен провести поединок с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. При этом ирландец подчеркнул, что хочет подраться в 2020 году, назвав потенциальные даты — 21 ноября, 12 или 19 декабря. Как оказалось, Порье подходят как минимум две даты из названных трёх.

«Порье сказал мне, что у него не будет проблем с тем, чтобы подраться с Конором 21 ноября или 12 декабря. Обе даты на данный момент открыты. На 21 ноября потерян бой с Коди Гарбрандтом, а на 12 декабря сорвался бой Усмана с Бёрнсом», — написал на своей странице в «Твиттере» Ариэль Хельвани.

Напомним, Макгрегор и Порье в прошлом уже бились в UFC, и тогда ирландец победил нокаутом.