Рашид Магомедов проведёт бой с Артёмом Дамковским в Москве

Топовый российский легковес, экс-боец UFC Рашид Магомедов (23-5-1) проведёт бой на турнира ACA 113 в Москве 6 ноября с Артёмом Дамковским. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На счету 36-летнего Магомедова 23 победы, 5 поражений и 1 ничья в ММА. С 2014 по 2017 год Рашид выступал в UFC, где провёл шесть поединков и победил в пяти из них. Затем он перебрался в промоушен PFL и там провёл семь поединков, трижды победив, трижды проиграв, а ещё одна схватка завершилась ничьей.

Его первым соперником в АСА должен был стать Эдуард Вартанян, но бой не состоялся из-за состояния здоровья Магомедова.

Экс-чемпион M-1 Global 37 летний Артём Дамковский также дебютирует в ACA. В активе белорусского спортсмена 23 победы при 11 поражениях.