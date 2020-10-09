Кормье похвалил Конора за согласие подраться с Порье
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил инициативу другого экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который не только согласился провести поединок с Дастином Порье под эгидой UFC, но и предложил пожертвовать $ 0,5 млн на благотворительность.
Ранее Макгрегор и Конор обсуждали возможность организации благотворительного поединка вне UFC.
«Ценю это. Всё звучит так, будто у нас есть бой. И Конор по-прежнему готов выделить деньги на благотворительность. Отличная работа, Конор. Ты мужик», — написал Кормье на своей странице в «Твиттере».
Макгрегор согласился на поединок с Дастином Порье в UFC, но при условиях, что встреча состоится в ноябре или декабре. Дастин уже дал своё согласие.
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