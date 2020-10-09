Актриса фильмов для взрослых хочет секундировать бойцу UFC Перри, его девушка против

Боец UFC Майк Перри объявил аукцион, суть которого заключается в продаже должности секунданта на его ближайший поединок, который Перри проведёт в ноябре с экс-чемпионом лиги Робби Лоулером.
Сначала самым привлекательным было предложение экс-претендента на титул Даррена Тилла, который был готов заплатить за это $ 5 тыс. и это при том, что спортсмены нередко давали понять, что недолюбливают друг друга. Но вскоре предложение Тилла было перебито. Актриса фильмов для взрослых Кендра Ласт готова заплатить за помощь в углу Перри $ 6 тыс., сообщает BJ Penn.
Более того, Ласт добавила, что за свой счёт привезёт на турнир и Тилла.
Одной из первых на публикацию актрисы отреагировала девушка Перри Латори Гонсалес, ответившая отказом.
«Определённо нет», — написала Гонсалес.
Напомним, в предыдущем поединке Перри секундировала именно его возлюбленная.
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