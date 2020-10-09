Самые яркие моменты боёв вечера смешанных единоборств BFC 62

Вчера, 8 октября, в Prime Hall (Минск, Беларусь) состоялся вечер смешанных единоборств BFC 62, где прошло два объединённых турнира — по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship.

Предлагаем вашему вниманию видео самых ярких моментов боёв вечера смешанных единоборств BFC 62.

Видео хайлайтов турнира BFC 62 доступно на «Чемпионате».

В главном бою вечера в карде MMA, состоялся бой между представителем Бельгии Рустамом Сербиевым (7-1), который является представителем Американской академии кикбоксинга (АКА Kickboxing), известной тем, что в ней к своим боям проходит подготовку Хабиб Нурмагомедов, и беларусом Григорием Ревако (1-1), одержавшим уверенную победу над единственным обидчиком Рустама Сербиева – Артемом Бабашкой.

По результатам поединка Григорий Ревако стал новым чемпионом BFC.