Самые яркие моменты боёв вечера смешанных единоборств BFC 62

Вчера, 8 октября, в Prime Hall (Минск, Беларусь) состоялся вечер смешанных единоборств BFC 62, где прошло два объединённых турнира — по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship.
Предлагаем вашему вниманию видео самых ярких моментов боёв вечера смешанных единоборств BFC 62.
Видео хайлайтов турнира BFC 62 доступно на «Чемпионате».
В главном бою вечера в карде MMA, состоялся бой между представителем Бельгии Рустамом Сербиевым (7-1), который является представителем Американской академии кикбоксинга (АКА Kickboxing), известной тем, что в ней к своим боям проходит подготовку Хабиб Нурмагомедов, и беларусом Григорием Ревако (1-1), одержавшим уверенную победу над единственным обидчиком Рустама Сербиева – Артемом Бабашкой.
По результатам поединка Григорий Ревако стал новым чемпионом BFC.
- 9 октября 2020
-
02:12
-
01:52
-
01:06
-
00:39
- 8 октября 2020
-
23:24
-
22:44
-
22:40
-
22:15
-
21:29
-
20:09
-
19:25
-
19:25
-
18:15
-
17:34
-
17:31
-
17:31
-
15:00
-
14:32
-
13:05
-
12:01
-
11:19
-
10:39
-
10:00
-
09:41
-
08:51
-
08:21
-
06:51
-
00:28
- 7 октября 2020
-
22:56
-
21:12
-
21:06
-
19:03
-
18:34
-
16:40
-
16:30