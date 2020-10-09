Дос Аньос заразился коронавирусом и не примет участие в бою с Махачёвым

Бразильский боец Рафаэль дос Аньос не примет участие в турнире UFC 254, где должен был сразиться с россиянином Исламом Махачёвым, из-за того, что его анализ на коронавирус дал положительный результат.
Бой должен был состояться на Бойцовском острове 24 октября. В Абу-Даби находится легковес Майкл Чендлер в качестве возможной замены кого-то из участников титульного боя — он находится в одной весовой категории с Махачёвым и может сразиться с ним вместо дос Аньоса.
Бой состоится на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября. На этом же турнире свой титульный бой проведёт Хабиб Нурмагомедов, который встретится с американцем Джастином Гэтжи.
Ислам Махачев в настоящее время занимает 11-е место в рейтинге лёгкого веса. Спортсмен предыдущий поединок провёл в сентябре 2020 года, когда победил решением судей Дэви Рамоса. Всего в UFC россиянин провёл восемь боёв, победив в семи из них. Махачев должен был выступить на одном из апрельских турниров UFC, но его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Всего на счету Махачёва 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.
Дос Аньос предыдущий поединок провёл в январе 2020 года, уступив Майклу Кьезе. Встреча прошла в полусреднем весе.
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