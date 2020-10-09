Махачёв позвал на UFC 254 трёх бойцов на замену дос Аньосу

Российский боец UFC в лёгком весе Ислам Махачёв прокомментировал отмену своего боя с Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 254. Ранее стало известно, что бразилец снялся с турнира из-за того, что его анализ на коронавирус показал положительный результат.

«РДА выбыл. Майкл Чендлер, это твой шанс „запрыгнуть“ на остров. Или твой, Чарльз Оливейра. Да и Дэн Хукер может заехать, чтобы повидать меня, нам не обязательно продавать билеты прямо сейчас», — написал Махачёв в «твиттере».

Ислам Махачев в настоящее время занимает 11-е место в рейтинге лёгкого веса. Спортсмен предыдущий поединок провёл в сентябре 2020 года, когда победил решением судей Дэви Рамоса. Всего в UFC россиянин провёл восемь боёв, победив в семи из них. Махачев должен был выступить на одном из апрельских турниров UFC, но его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Всего на счету Махачёва 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.