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Менеджер Нурмагомедова предложил Фергюсону подраться с Махачевым

Менеджер Нурмагомедова предложил Фергюсону подраться с Махачевым
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова, предложил американскому бойцу MMA Тони Фергюсону сразиться с Исламом Махачевым.

Напомним, ранее стало известно, что у Махачева сорвался бой с Рафаэлем дос Аньосом. Бойцы должны были выступить на турнире UFC 254, который состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

«Что думаешь, Тони? Ближе всех к Хабибу находится Ислам. Дос Аньос вылетел — хотел бы ты выступить вместо него? Спасибо», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Махачев занимает 11-е место в рейтинге бойцов UFC лёгкого веса. Предыдущий поединок он провёл в сентябре 2019 года, когда победил Дави Рамоса решением судей. Россиянин провёл восемь боёв в UFC, победив в семи из них. Махачев должен был выступить на одном из апрельских турниров UFC, но его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Всего на счету Махачева 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

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