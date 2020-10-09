UFC анонсировал восемь турниров в ноябре

В промоушене UFC опубликовали расписание турниров на ноябрь 2020 года. В ноябре состоятся сразу восемь турниров под эгидой промоушена, в том числе один номерной, четыре турнира Fight Night и три турнира в рамках «Претендентской серии Даны Уайта», победители которых получают право подписать контракт с UFC.

«На заседании Атлетической комиссии штата Невада было одобрено возвращение UFC в Лас-Вегас для проведения турниров в UFC Apex. Первый ивент состоится 2 ноября, в главном бою вечера Юрая Холл встретится с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой», — отмечается в сообщении на официальном сайте организации.

Расписание турниров:

2 ноября – UFC Fight Night: Холл vs Силва

6 ноября – Претендентская серия Даны Уайта, эпизод 8

9 ноября – UFC Fight Night

12 ноября – Претендентская серия Даны Уайта, эпизод 9

16 ноября – UFC Fight Night

19 ноября – Претендентская серия Даны Уайта, эпизод 10

23 ноября – UFC 255

30 ноября – UFC Fight Night.