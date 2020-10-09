Боец MMA Дацик выйдет из колонии по УДО

Ходатайство российского бойца MMA Вячеслава Дацика об условно-досрочном освобождении было удовлетворено, сообщается на сайте Тосненского суда Ленинградской области.
Постановление об удовлетворении ходатайства Дацика было вынесено 2 октября и вступит в силу 13 октября, если не будет обжаловано.
Напомним, в декабре 2019 года Дацика задержали на границе с Эстонией. Двое мужчин незаконно пересекли границу России по руслу реки Нарвы на участке пограничной заставы. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам. Как позже объяснила супруга бойца, спортсмен пытался помочь своему другу Дмитрию перебраться через границу, но вскоре был задержан пограничниками. В июне Дацик был приговорён к году тюрьмы.
Ранее Жена Дацика сообщила, что Вячеслав проведёт бой с Александром Емельяненко.
- 9 октября 2020
-
14:03
-
13:31
-
13:01
-
12:00
-
11:01
-
10:13
-
09:43
-
08:50
-
08:00
-
07:19
-
07:02
-
02:12
-
01:52
-
01:06
-
00:39
- 8 октября 2020
-
23:24
-
22:44
-
22:40
-
22:15
-
21:29
-
20:09
-
19:25
-
19:25
-
18:15
-
17:34
-
17:31
-
17:31
-
15:00
-
14:32
-
13:05
-
12:01
-
11:19
-
10:39
-
10:00
-
09:41