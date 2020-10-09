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Боец MMA Дацик выйдет из колонии по УДО

Боец MMA Дацик выйдет из колонии по УДО
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Ходатайство российского бойца MMA Вячеслава Дацика об условно-досрочном освобождении было удовлетворено, сообщается на сайте Тосненского суда Ленинградской области.

Постановление об удовлетворении ходатайства Дацика было вынесено 2 октября и вступит в силу 13 октября, если не будет обжаловано.

Напомним, в декабре 2019 года Дацика задержали на границе с Эстонией. Двое мужчин незаконно пересекли границу России по руслу реки Нарвы на участке пограничной заставы. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам. Как позже объяснила супруга бойца, спортсмен пытался помочь своему другу Дмитрию перебраться через границу, но вскоре был задержан пограничниками. В июне Дацик был приговорён к году тюрьмы.

Ранее Жена Дацика сообщила, что Вячеслав проведёт бой с Александром Емельяненко.

Жена Дацика сообщила, что Вячеслав проведёт бой с Александром Емельяненко
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