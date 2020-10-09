«Как по-русски «писать против ветра»?» Хукер посмеялся над вызовом Махачева

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер отреагировал на вызов, который ему бросил россиянин Ислам Махачев, который в преддверии турнира UFC 254 24 октября лишился соперника. Напомним, Махачев после снятия Рафаэля дос Аньоса предложил подраться сразу троим бойцам: Майклу Чендлеру, Чарльзу Оливейре и Хукеру.
«Как по-русски «писать против ветра»?» — написал Хукер в своём «твиттере».
«Моя аватарка — мой официальный ответ», — добавил он. На аватарке Хукер показывает язык.
Махачев занимает 11-е место в рейтинге бойцов UFC лёгкого веса. Предыдущий поединок он провёл в сентябре 2019 года, когда победил Дави Рамоса решением судей. Россиянин провёл восемь боёв в UFC, победив в семи из них. Махачев должен был выступить на одном из апрельских турниров UFC, но его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Всего на счету Махачева 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.
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