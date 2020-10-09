Туменов назвал «реального» соперника для Махачева

Бывший боец UFC Альберт Туменов признался, что не верит вероятность проведения поединка Ислама Махачева с экс-чемпионом Bellator Майклом Чендлером. По его словам, гораздо вероятнее, что россиянин встретится с Чарльзом Оливейрой.
«Если бы Махачеву дали Чендлера, это был бы большой плюс для Ислама. Но не думаю, что это реально. Для Чендлера готовят Хабиба и не будут им рисковать. В любом случае, Махачев смог бы подраться с Чендлером и неплохо с ним справиться.
Сможет ли Хабиб продавить определённого соперника? Продавить тяжело будет, UFC же свои вложения тоже должны оправдать. Ислам ещё пока не так популярен, чтобы драться с Чендлером. А вот Оливейра на ходу, он является более реальным соперником для Ислама", — рассказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, Ислам остался без соперника на турнир UFC 254, после того, как у экс-чемпиона лиги Рафаэла дос Аньоса диагностировали коронавирус.
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