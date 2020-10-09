Мораес, Сандхеген и Уланбеков сделали вес перед турниром UFC Fight Island 5

В ночь с 10 на 11 октября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5. Его главным событием станет бой в легчайшем весе, в котором встретятся Марлон Мораес и Кори Сандхеген.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 61,6 кг.
В лимит наилегчайшего веса уложился дебютант лиги Тагир Уланбеков, показав 57,1 кг, его соперник Бруно Силва потянул на 56,9 кг.
UFC Fight Island 5. Взвешивание
Марлон Мораес (136 фунтов) — Кори Сандхеген (136 фунтов)
Эдсон Барбоза (145,5) — Макван Амирхани (146)
Бен Ротвелл (265) — Марчин Тыбура (263)
Маркус Перес (186) — Дрикус де Плессис (186)
Том Аспиналь (252) — Алан Баду (254)
Юсеф Залал (146) — Илия Топурия (146).
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