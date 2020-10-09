Туменов: Порье — удобный соперник для Конора
Бывший боец UFC Альберт Туменов поделился мыслями о возможном противостоянии экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена в лёгком весе Дастина Порье. Ирландец и американец уже достигли устной договорённости о встрече, но в UFC ещё не работали над возможной датой боя.
«Думаю, бой Конора и Порье реалистичный. Но Макгрегор то дерётся, то говорит, что не будет. Его не поймёшь. Сейчас у Конора денег много, а забот и хлопот особо нет. Если у Макрегора есть желание, ему лучше было бы подраться с Порье. Это удобный соперник для Конора. А Конор точно не уйдёт, просто приковывает к себе внимание», — рассказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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