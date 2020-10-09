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Вердум заявил, что переговоры с Емельяненко продвигаются и слово за Фёдором

Вердум заявил, что переговоры с Емельяненко продвигаются и слово за Фёдором
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум заявил, что переговоры о возможном реванше с Фёдором Емельяненко успешно продвигаются. По словам бразильца, сейчас слово за россиянином.

«Переговоры далеко продвинулись. Али Абдель-Азиз на минувшей неделе общался по поводу нашей встречи. Сейчас слово за Фёдором. Он говорил, что хочет реванша. Испытываю огромное уважение к Емельяненко и, конечно, дам ему реванш. Дело ещё и в финансовой составляющей, и в нашей истории в целом», — приводит слова Вердума MMA Fighting.

Напомним, не так давно Вердум завершил карьеру в UFC. После этого он выказал заинтересованность в схватке с Емельяненко. Их встреча может пройти в лиге Bellator. Впервые соперники встречались 10 лет назад, тогда победу одержал бразилец.

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