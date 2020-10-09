Хабиб Нурмагомедов показал, как качает пресс на тренировке. Видео

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» новое видео с тренировки. 32-летний спортсмен показал, как он качает пресс.

31-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.

Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал философский пост в «Инстаграме» и задал вопрос подписчикам.