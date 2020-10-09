Хабиб Нурмагомедов показал, как качает пресс на тренировке. Видео
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» новое видео с тренировки. 32-летний спортсмен показал, как он качает пресс.
31-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал философский пост в «Инстаграме» и задал вопрос подписчикам.
Хабиб Нурмагомедов опубликовал философский пост в «Инстаграме» и задал вопрос подписчикам
- 9 октября 2020
-
22:47
-
21:33
-
20:51
-
19:37
-
18:53
-
17:20
-
16:20
-
15:51
-
14:30
-
14:03
-
13:31
-
13:01
-
12:00
-
11:01
-
10:13
-
09:43
-
08:50
-
08:00
-
07:19
-
07:02
-
02:12
-
01:52
-
01:06
-
00:39
- 8 октября 2020
-
23:24
-
22:44
-
22:40
-
22:15
-
21:29
-
20:09
-
19:25
-
19:25
-
18:15
-
17:34
-
17:31
Партнерский контент