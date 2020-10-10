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Уланбеков, Барбоза и Мораес провели последние битвы взглядов перед UFC Fight Island 5

Уланбеков, Барбоза и Мораес провели последние битвы взглядов перед UFC Fight Island 5
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 10 на 11 октября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5. В преддверии события участники шоу провели последние дуэли взглядов.

В них приняли участие в том числе дебютант лиги Тагир Уланбеков (который встретится с Бруно Густаво да Сильвой), опытный Эдсон Барбоза (чьим соперником станет Макван Амирхани) и Марчин Тыбура (который померится силами с опытным Беном Ротвеллом).

Главным событием шоу станет противостояние в легчайшем весе — опытный Марлон Мораес встретится с Кори Сандхегеном.

Видео церемонии битвы взглядов доступно на «Чемпионате». Напомним, главным турниром октября в UFC станет шоу UFC 254, запланированное на 24-е число. В главном событии встретятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи.

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