В UFC задались вопросом, останется ли Нурмагомедов чемпионом. Хабиб ответил

Пресс-служба UFC на странице организации в «Инстаграме» опубликовала пост, посвящённый чемпиону промоушена в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

Так, на странице разместили фото россиянина во время пробежки. К снимку прикреплён небольшой текст.

«Останется ли чемпиона на троне на „Бойцовском острове“. UFC 254», — сказано в коротком сообщении.

Нурмагомедов отметился под постом и дал ответ.

«Дай Бог», — написал россиянин.

Соответствующий пост доступен на странице UFC в социальной сети.

Напомним, 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт один из крупнейших турниров года. В его главном событии Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул от посягательств временного чемпиона лиги в лёгком весе Джастина Гэтжи.