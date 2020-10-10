В UFC задались вопросом, останется ли Нурмагомедов чемпионом. Хабиб ответил
Пресс-служба UFC на странице организации в «Инстаграме» опубликовала пост, посвящённый чемпиону промоушена в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
Так, на странице разместили фото россиянина во время пробежки. К снимку прикреплён небольшой текст.
«Останется ли чемпиона на троне на „Бойцовском острове“. UFC 254», — сказано в коротком сообщении.
Нурмагомедов отметился под постом и дал ответ.
«Дай Бог», — написал россиянин.
Соответствующий пост доступен на странице UFC в социальной сети.
Напомним, 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт один из крупнейших турниров года. В его главном событии Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул от посягательств временного чемпиона лиги в лёгком весе Джастина Гэтжи.
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