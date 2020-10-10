Бразильский боец вновь предстал в образе Джокера перед турниром UFC Fight Island 5

30-летний бразильский боец Маркус Перес вновь появился на церемонии взвешивания, посвящённой бою на турнире UFC Fight Island 5 с южно-африканцем Дрикусом Дю Плесси, в образе героя DC – Джокера.

«Джокер возвращается! Маркус Перес — главный герой взвешивания UFC Fight Island 5!» — гласит описание к видео от UFC Europe в «Инстаграме».

Права на видео принадлежат UFC. Публикация доступна в «инстаграме» UFC Europe.

В 2019 году в преддверии турнира UFC Fight Night 164 Маркус Перес уже выходил на церемонию взвешивания в гриме Джокера из фильма «Тёмный рыцарь» с Хитом Леджером.

Напомним, что турнир UFC Fight Island 5 состоится 10 октября. В главном событии вечера сразятся представитель Бразилии Марлон Мораес и американец Кори Сандхаген. В соглавном событии сойдутся Эдсон Барбоза и Макван Амирхани. В предварительном карде россиянин Тагир Уланбеков сразится с Бруно Силвой.

Ознакомиться с полным кардом турнира UFC Fight Island 5 можно на «Чемпионате».