Бразильский боец вновь предстал в образе Джокера перед турниром UFC Fight Island 5

30-летний бразильский боец Маркус Перес вновь появился на церемонии взвешивания, посвящённой бою на турнире UFC Fight Island 5 с южно-африканцем Дрикусом Дю Плесси, в образе героя DC – Джокера.
«Джокер возвращается! Маркус Перес — главный герой взвешивания UFC Fight Island 5!» — гласит описание к видео от UFC Europe в «Инстаграме».
Права на видео принадлежат UFC. Публикация доступна в «инстаграме» UFC Europe.
В 2019 году в преддверии турнира UFC Fight Night 164 Маркус Перес уже выходил на церемонию взвешивания в гриме Джокера из фильма «Тёмный рыцарь» с Хитом Леджером.
Напомним, что турнир UFC Fight Island 5 состоится 10 октября. В главном событии вечера сразятся представитель Бразилии Марлон Мораес и американец Кори Сандхаген. В соглавном событии сойдутся Эдсон Барбоза и Макван Амирхани. В предварительном карде россиянин Тагир Уланбеков сразится с Бруно Силвой.
Ознакомиться с полным кардом турнира UFC Fight Island 5 можно на «Чемпионате».
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