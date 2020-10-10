Крис Уайдман отказался от боя с Хамзатом Чимаевым

26-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, вновь сообщил о неудаче с поиском соперника.
«Я просто хочу, чтобы мои фанаты и люди, поддерживающие меня, знали. UFC предлагают мне бой со Стивеном Томпсоном в весовой категории 170 фунтов (77 кг – полусредняя категория. – Прим. «Чемпионата»), и он отказался от него так же, как и Крис Уайдман в категории 185 фунтов (83 кг – средняя категория. – Прим. «Чемпионата»). Я иду за всеми», — написал Чимаев в «Твиттере».
На счету Хамзата Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.
Напомним, на турнире UFC Fight Night 178, который состоялся в сентябре, 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом. Все три поединка в промоушене спортсмен завершил досрочно.
- 10 октября 2020
-
09:35
-
09:30
-
08:50
-
08:33
-
07:41
-
07:04
-
00:58
-
00:00
- 9 октября 2020
-
22:47
-
21:33
-
20:51
-
19:37
-
18:53
-
17:20
-
16:20
-
15:51
-
14:30
-
14:03
-
13:31
-
13:01
-
12:00
-
11:01
-
10:13
-
09:43
-
08:50
-
08:00
-
07:19
-
07:02
-
02:12
-
01:52
-
01:06
-
00:39
- 8 октября 2020
-
23:24
-
22:44
-
22:40