Крис Уайдман отказался от боя с Хамзатом Чимаевым

26-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, вновь сообщил о неудаче с поиском соперника.

«Я просто хочу, чтобы мои фанаты и люди, поддерживающие меня, знали. UFC предлагают мне бой со Стивеном Томпсоном в весовой категории 170 фунтов (77 кг – полусредняя категория. – Прим. «Чемпионата»), и он отказался от него так же, как и Крис Уайдман в категории 185 фунтов (83 кг – средняя категория. – Прим. «Чемпионата»). Я иду за всеми», — написал Чимаев в «Твиттере».



На счету Хамзата Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.



Напомним, на турнире UFC Fight Night 178, который состоялся в сентябре, 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом. Все три поединка в промоушене спортсмен завершил досрочно.