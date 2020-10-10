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Крис Уайдман отказался от боя с Хамзатом Чимаевым

Крис Уайдман отказался от боя с Хамзатом Чимаевым
Бокс/ММА / UFC 0

26-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, вновь сообщил о неудаче с поиском соперника.

«Я просто хочу, чтобы мои фанаты и люди, поддерживающие меня, знали. UFC предлагают мне бой со Стивеном Томпсоном в весовой категории 170 фунтов (77 кг – полусредняя категория. – Прим. «Чемпионата»), и он отказался от него так же, как и Крис Уайдман в категории 185 фунтов (83 кг – средняя категория. – Прим. «Чемпионата»). Я иду за всеми», — написал Чимаев в «Твиттере».

На счету Хамзата Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 178, который состоялся в сентябре, 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом. Все три поединка в промоушене спортсмен завершил досрочно.

Звёзды UFC не хотят (или боятся?) драться с Чимаевым. У Борза нет слабых мест?
Быть очередной ступенькой на пути Хамзата к поясу – сомнительная перспектива.
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