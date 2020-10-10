Бой Хабиба и Гэтжи покажут в кинотеатрах восьми российских городов

Поединок между российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Джастином Гэтжи покажут в российских кинотеатрах.



«Зрители смогут насладиться трансляцией одного из самых ожидаемых и громких спортивных событий года на больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сургуте, Казани, Самаре, Тюмени и Екатеринбурге», — цитирует сообщение пресс-службы UFC ТАСС.



31-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года.

Поединок Нурмагомедова и Гэтжи планируется провести 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.