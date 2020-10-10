Бой Хабиба и Гэтжи покажут в кинотеатрах восьми российских городов

Поединок между российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Джастином Гэтжи покажут в российских кинотеатрах.
«Зрители смогут насладиться трансляцией одного из самых ожидаемых и громких спортивных событий года на больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сургуте, Казани, Самаре, Тюмени и Екатеринбурге», — цитирует сообщение пресс-службы UFC ТАСС.
31-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года.
Поединок Нурмагомедова и Гэтжи планируется провести 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
- 10 октября 2020
-
09:35
-
09:30
-
08:50
-
08:33
-
07:41
-
07:04
-
00:58
-
00:00
- 9 октября 2020
-
22:47
-
21:33
-
20:51
-
19:37
-
18:53
-
17:20
-
16:20
-
15:51
-
14:30
-
14:03
-
13:31
-
13:01
-
12:00
-
11:01
-
10:13
-
09:43
-
08:50
-
08:00
-
07:19
-
07:02
-
02:12
-
01:52
-
01:06
-
00:39
- 8 октября 2020
-
23:24
-
22:44
-
22:40