Альберт Дураев собирается выступить в UFC на «Бойцовском острове» в октябре

Боец клуба «Ахмат» Альберт Дураев сообщил, что разорвал контракт с KSW и готов драться 17 или 24 октября в UFC на «Бойцовском острове», сообщает пресс-служба «Ахмата».
«Добрый день, дорогие друзья! Хочу сделать небольшое заявление. У меня закончился контракт с Саятом Абдрахмановым, хочу поблагодарить его за работу и братские отношения. Сотрудничаю с Али Абдель-Азизом и Ризваном Магомедовым. Теперь о KSW. Мы заключили с ними контракт на три боя, но в связи с пандемией не смогли провести там выступления, мне дважды назначили дату боя, и из-за закрытых границ между странами так и не состоялся мой дебют в этой организации.
Хочу поблагодарить руководство этой организации за понимание и поддержку. Мы расторгли контракт с KSW по обоюдному согласию. Сейчас я готов принять бой на коротком уведомлении, 17 и 24 октября будут проходить турниры UFC на «Бойцовском острове». Если до конца этого месяца не получу там бой, постараюсь вылететь в США и там буду ждать своего часа", — цитирует Дураева «инстаграм» клуба «Ахмат».
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