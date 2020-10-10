Менеджер Хабиба пообещал доплатить Фергюсону $ 100 тыс. за бой с Махачевым

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бойца UFC Ислама Махачева, обратился к 36-летнему американскому бойцу Тони Фергюсону.



«Дерись с Исламом, и я дам тебе дополнительно $ 100 тысяч к твоему гонорару, даю слово. Вот насколько я тебя уважаю», — написал Абдель-Азиз в «Твиттере».



Напомним, стало известно, что у Махачева сорвался бой с Рафаэлем дос Аньосом. Бойцы должны были выступить на турнире UFC 254, который состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.



Махачев занимает 11-е место в рейтинге бойцов UFC лёгкого веса. Предыдущий поединок провёл в сентябре 2019 года и победил Дави Рамоса решением судей. Россиянин провёл восемь боёв в UFC и победил в семи из них. Махачев должен был выступить на одном из апрельских турниров UFC, но его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. На счету Махачева 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.