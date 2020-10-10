«Приходилось умываться ледяной водой». Уланбеков — о тренировках с Нурмагомедовым-старшим

Дебютант UFC Тагир Уланбеков рассказал о сложных условиях тренировок на старте карьеры в ММА.



«Спортсмен всегда должен оставаться голодным. Конечно, в комфорте легче тренироваться, но жёсткие условия необходимы, чтобы выработать характер. Многие ребята в нашей команде помнят, что раньше всё было по-другому.



Например, у нас не было горячей воды, приходилось купаться и умываться ледяной. Не было зала, нужно было час спускаться пешком вниз, а затем ещё пять часов подниматься. У нашего покойного наставника Абдулманапа Нурмагомедова была тренировочная программа, которая заключалась в работе на камнях. Мы бегали три-четыре километра, а потом выполняли круговую качку. Конечно, ничего сверхъестественного, но он давал простые упражнения, в которых использовалось всё, что попадалось под руку», — приводит слова Уланбекова RT на русском.