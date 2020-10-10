Фергюсон — Хабибу: не волнуйся, тупица. Скоро увидимся

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон высказался в адрес действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон уже пять раз срывался по различным причинам, в последний раз это произошло в мае 2020 года.
«Не волнуйся, тупица. Скоро увидимся», — написал Тони Фергюсон в своём «инстаграме».
Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил, что всё ещё рассматривает возможность боя между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и представителем США Тони Фергюсоном.
Бой Нурмагомедова с Джастином Гэтжи состоится 24 октября и пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
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