Чендлер — о вызове Махачева: не знаю, кто это такой

Бывший чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Майкл Чендлер объяснил, почему не согласился на бой с российским спортсменом Исламом Махачевым. Напомним, Махачев остался без соперника — бразилец Рафаэл дос Аньос снялся с турнира UFC 254 из-за того, что его анализ на коронавирус показал положительный результат.



«Многие фанаты спрашивают про Ислама. Скажу откровенно, безо всякого неуважения, не знаю, кто это такой. Это во-первых. Если какой-то боец сдал положительный тест на коронавирус и оставил соперника без боя, это не значит, что я должен выходить в октагон с двенадцатым номером. Предлагали Порье, но он отказался. Я запасной боец для титульного боя. Почему я должен выходить на бой с 12-м номером рейтинга? Даже не знал, кто такой этот Ислам. Готов биться с бойцом из топ-5. Побью Порье или Фергюсона и в следующий год заберу титул», — сказал Майкл Чендлер в видеообращении к фанатам в «Инстаграме».



34-летний Чендлер выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Последним соперником американца был Бенсон Хендерсон, потерпевший поражение в августе 2020 года. На его счету 21 победа и пять поражений в смешанных единоборствах.