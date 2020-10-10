«Не жди соперника, действуй сам». Хабиб дал совет дебютанту UFC Уланбекову
В ночь на 11 октября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5. Его первым поединком станет схватка в наилегчайшем весе. В октагон выйдут Бруно Густаво да Сильва и дебютант лиги россиянин Тагир Уланбеков, который входит в команду Хабиба Нурмагомедова.
Последний перед дебютом Уланбекова в UFC дал ему совет.
«Удачи тебе сегодня ночью, брат. Очень переживаем за тебя, ты очень многое прошёл, чтобы быть там, где ты сегодня находишься. Когда зайдёшь в клетку, помни, сколько всего сделано, и не жди соперника, действуй сам», — написал Хабиб.
Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в социальной сети «Инстаграм».
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