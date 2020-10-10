Тилл выразил готовность встретиться с Чимаевым

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Даррен Тилл выразил готовность сразиться с Хамзатом Чимаевым. Об этом британец написал на своей странице в «Твиттере».

«Рейтинг никогда не имел значения. Хамзат, если ты по-прежнему будешь испытывать проблемы с поиском соперника, то, после того как я уничтожу в декабре Джека Херманссона, дам тебе возможность встретиться с большим парнем, сынок», — написал Тилл.

Напомним, Хамзат Чимаев уже не раз сетовал, что не может найти соперника, так как большинство бойцов отказываются от встречи с ним. Известно, что от схватки с ним отказались Дэмиан Майя, Стивен Томпсон и Крис Уайдман.

Что касается Тилла, то с ноября 2019 года он выступает в среднем весе. В минувшем поединке Даррен не справился с Робертом Уиттакером.