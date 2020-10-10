«Рок-н-ролл, дружище». Чимаев ответил Тиллу

Боец UFC Хамзат Чимаев ответил бывшему претенденту на титул в полусреднем весе Даррену Тиллу, который выразил готовность провести поединок со шведом чеченского происхождения.

«Рок-н-ролл, дружище», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, Хамзат Чимаев уже не раз сетовал, что не может найти соперника, так как большинство бойцов отказываются от встречи с ним. Известно, что от схватки с ним отказались Дэмиан Майя, Стивен Томпсон и Крис Уайдман. Хамзат дебютировал в лучшей лиге мира в июле 2020 года. В UFC в трёх поединках одержал три досрочные победы.



Тилл с ноября 2019 года выступает в среднем весе. В последнем поединке Даррен не справился с Робертом Уиттакером.