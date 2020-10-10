Нурмагомедов: никто не хочет драться с Махачевым. Он будущий чемпион

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Ислама Махачева. Поединок россиянина на турнире UFC 254 находится под угрозой срыва, из-за того что Рафаэль дос Аньос, с которым Махачев должен был встретиться, заразился коронавирусом, а нового соперника пока до сих пор не нашли.

«Пять лет назад я был в такой же ситуации, что и Ислам Махачев сегодня. Никто не хочет драться с ним. Дай Бог, он следующий чемпион в лёгком весе», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, 24 октября на турнире UFC 254 выступит также и сам Хабиб Нурмагомедов. Россиянин будет защищать пояс чемпиона от посягательств со стороны обладателя временного титула Джастина Гэтжи.