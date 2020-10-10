Теофимо Лопес: я не только нокаутёр, я ещё и умный боксёр

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес поделился мыслями о предстоящем объединительном поединке с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Василием Ломаченко, а также рассказал о своих навыках.

«Знаю, что побью Ломаченко, потому что уверен в себе. Я молод, у меня отличная скорость и есть мощь. У меня отменные навыки. Многие не знают, что я классный боксёр. Я не только нокаутёр, люди видят во мне только нокаутирующую мощь, но я также очень умён на ринге. Увидите это 17 октября», — приводит слова американца гондурасского происхождения BoxingScene.

Ранее бой Ломаченко и Лопеса срывался уже несколько раз. Украинец выступит впервые с августа 2019 года. В предыдущем бою он победил Люка Кэмпбелла.