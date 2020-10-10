Гассиев высказался о скором поединке с экс-претендентом на титул Джонсоном
Бывший чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев поделился ожиданиями от противостояния с ветераном профессионального бокса, экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Кевином Джонсоном. Эта схватка запланирована на 31 октября.
«Дорогие друзья, 31 октября в Сочи я проведу поединок с очень опытным соперником Кевином Джонсоном. Для меня это будет дебют в супертяжёлом весе. Приглашаю всех на вечер бокса. Постараюсь показать зрелищный поединок», — сказал Гассиев на записи, видео которой размещено на странице Федерации бокса России в «Инстаграме».
Напомним, Гассиев последний раз появлялся на ринге летом 2018 года, когда в финале WBSS проиграл Александру Усику.
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