Гассиев высказался о скором поединке с экс-претендентом на титул Джонсоном

Бывший чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев поделился ожиданиями от противостояния с ветераном профессионального бокса, экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Кевином Джонсоном. Эта схватка запланирована на 31 октября.

«Дорогие друзья, 31 октября в Сочи я проведу поединок с очень опытным соперником Кевином Джонсоном. Для меня это будет дебют в супертяжёлом весе. Приглашаю всех на вечер бокса. Постараюсь показать зрелищный поединок», — сказал Гассиев на записи, видео которой размещено на странице Федерации бокса России в «Инстаграме».

Напомним, Гассиев последний раз появлялся на ринге летом 2018 года, когда в финале WBSS проиграл Александру Усику.